İBB'den yürüyen merdiven sorununa reklamlı çözüm!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bozulan yürüyen merdivenlere reklam panosu koymakla yetindi. Bazı metro duraklarındaki arızalar aylardır çözülemiyor.
Bozulan İETT'ler, bir türlü bitmeyen metro inşaatları ve yürüyen merdivenlerde çözülemeyen arızalar İstanbullu vatandaşları canından bezdirdi.
Bozulan yürüyen merdivenler nedeniyle ağustos sıcağında vatandaşları metrelerce yokuş yukarı tırmandıran İBB, çözüm bulamadığı sorunu kendi reklam panolarını yerleştirerek kapatmakla yetindi.
Çalışma yapılıyormuş izlenimi verilen panolarda kendi reklamını yapan İBB, kronikleşen yürüyen merdiven sorunlarına çözüm bulamıyor.
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