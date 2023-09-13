İBB'den suya yüzde 25 zam!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2023 yılı 2. olağanüstü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu Toplantısı, Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşti.

Toplantı, İBB Meclisi 2'inci başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı. Toplantıda, su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

Teklifte konutta 0-15 metreküp arasında olan 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62 liraya, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi. Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü.

Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 50 lira olan fiyatın 62,50 lira teklif edildi. Ardından oylamaya geçti. Zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bir zam da yurt fiyatlarına

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 lira olması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2023 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla 1200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltilmesi istendi.

Revize teklifte, ayrıca kentteki tuvalet kullanım ücretinin 1 liradan 2 liraya çıkarılması talep edildi.

Bu şekliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.

Zamlar, bu ay itibarıyla geçerli olacak.