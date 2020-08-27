İBB'den milyonluk nutuk ihalesi

Sözleşme 12 Ağustos'ta taraflar arasında imzalandı. CHP'nin bu icraatı, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 2500 liradan sattığı "Mustafa Kemal" kitabını akıllara getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz ay özel Nutuk'lardan bastırıp 135 liradan satmaya başlamıştı.

İmamoğlu, Nutuk alımlarına hız verdi. 10 Ağustos'ta yapılan ihaleyle 1 milyon 149 bin lira bedelli Nutuk alımı için İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket ile anlaşma yapıldı. Taraflar 12 Ağustos'ta sözleşmeye imzayı attı.

HATIRATLARLA KARŞILAŞTIRMALI NUTUK

Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk üzerinden, birçok CHP'li yazardan sonra İBB de para kazanmaya karar verdi.

İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, Nutuk'tan alıntılar yaparak bastırdığı "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabını 135 liradan satışa sundu.