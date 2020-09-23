AjansHaber.com.tr Gündem İBB'den habersiz yıkım kararı

İBB'den habersiz yıkım kararı

Üsküdar Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkılacak. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belge göstermeden yıkılacağını söyleyerek tepki gösterdi.

Üsküdar Sahili Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfenin yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Ardından büfede bulunan eşyalar, dışarı çıkarıldı. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Tahliyenin işlemlerinin ardından yıkım çalışmalarının başlaması bekleniyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Maersk, Türkiye seferlerini artırıyor
İstanbul'da DHKP-C operasyonu
S-400'lerin nereye konuşlandırılacağını açıkladı
Kendisini 'ölü' gösteren Youtuber yakalandı
Sağlıklı yaşam bilgilendirilmesi yapılacak
Van Valiliği’nden açıklama geldi
FETÖ'nün avukat yapılanmasına 19 ilde operasyon