İBB'deki skandal ihale ortaya çıktı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nde görevliyken (TMMOB) Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesini CHP'nin desteği ile açtığı davalarla 5 kez durduran Gezi davası sanığı Tayfun Kahraman, İBB'de Daire Başkanlığı'na getirilince AK Parti döneminde tamamlanan projeyi sahiplenmişti.

Aynı isim şimdi yeni bir skandalla gündeme geldi.... İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın, iki firmanın katıldığı bir ihalede fahiş fiyat teklif eden firmaya ihaleyi gözü kapalı şekilde vererek belediyeyi zarara uğrattığı ortaya çıktı.

Yaklaşık maliyeti 20 milyon TL'yi geçen ihalede Silivri ve Avcılar'daki 2000 yılından önce yapılan binaların deprem risk performanslarının belirlenmesi hedeflenmiş, bunun için de 2 firmanın katılımıyla açık ihaleye çıkılmıştı.

İHALEYİ İKİ KATI FİYAT TEKLİF EDEN FİRMAYA VERDİ

Taksim Dayanışma Platformu sözcüsü olarak Gezi olaylarını bahane edip AK Parti Hükümeti’ne haddi aşan ithamlarda bulunan Tayfun Kahraman, İBB eliyle yok edilen yeşil alanlar ve ağaçlar için en ufak bir tepki göstermezken, yetkili sıfatıyla çıktığı ihalede de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni zarara uğratacak skandal bir karara imza attı.

İhaleye katılan firmalardan birisi belediye şirketi BİMTAŞ, diğeri de Promer Müşavirlik adlı firmaydı. Her iki firmanın rekabet gerekçesi ise Silivri, Avcılar ilçesindeki binaların deprem risklerini tespit etmekti.

Katılımcı şirketlerden Promer Müşavirlik bu iş için 9 milyon 145 bin 423 TL'lik bir teklif vererek "Biz bu işi bu fiyata yaparız" dedi. Diğer şirket BİMTAŞ A.Ş. ise 18 milyon 174 bin 547 TL gibi oldukça yüksek bir rakam teklif verdi.

Firmaların verdiği teklifler arasında neredeyse 2 katı fiyat farkı olmasına rağmen İhale Yetkilisi Tayfun Kahraman, düşük teklif veren firmayı iş bitirme belgesinde eksiklik olduğu gerekçesiyle eleyerek, diğer teklif sahibi belediye şirketi BİMTAŞ ile sözleşme imzaladı.

İPTAL EDİLMESİ GEREKİYORDU

İki firmanın verdiği teklifler arasında oldukça büyük fiyat farkının olduğunu göz önünde bulundurarak ihaleyi, kamu kaynaklarının yerinde ve verimli kullanılması zorunluluğunu gerekçe gösterip iptal etmesi gereken Tayfun Kahraman bu duruma rağmen fahiş fiyat üzerinden belediye şirketi BİMTAŞ ile apar topar sözleşme imzaladı.