İBB'de Genel Sekreter Yardımcısı istifa etti

İBB'de Genel Sekreter Yavuz Erkut'un emekli olmasının ardından Genel Sekreter Yardımcısı Murat Kalkanlı da görevini bıraktı. Kalkanlı, eski Genel Sekreter Yavuz Erkut'la birlikte TÜPRAŞ'tan İBB'ye gelmişti.

Kalkanlı'nın yerine önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor. Erkut'un yaş haddi nedeniyle emekli olmasının ardından Genel Sekreterlik koltuğuna Can Akın Çağlar'ın oturması tartışma yaratmıştı. Ziraat Bankası'nın Genel Müdürlüğü'nü yapan Çağlar, batık kredi tartışmalarıyla gündeme gelmişti.

MURAT KALKANLI KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1980 yılında mezun oldu.

BOTAŞ'la başlayan profesyonel iş yaşamında enerji sektöründe yaklaşık 15 sene

çalışarak deneyim kazandı.

BOTAŞ'ın ardından Gama/Tekfen'de görev yaptı. Son olarak 2014-2018 yılları

arasında TÜPRAŞ yöneticilik yapan Kalkanlı, buradaki görevinin ardından İBB'ye

Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanmıştı.