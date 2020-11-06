İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi!

Fatih Camii'nin Cenaze Kapısı'nın önünde bulunan alana İSPARK tabelası asmak isteyen İBB Zabıta ekipleri Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri ile karşı karşıya geldi.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Belediye ekiplerinin tartışması bir süre sonra tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Sayıca üstün olan İBB Zabıta ekiplerinin Fatih Belediyesi Zabıta ekiplerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.