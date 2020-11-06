İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi!
Fatih Camisi önündeki park alanı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi zabıtaları birbirine girdi. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Fatih Camii'nin Cenaze Kapısı'nın önünde bulunan alana İSPARK tabelası asmak isteyen İBB Zabıta ekipleri Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri ile karşı karşıya geldi.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Belediye ekiplerinin tartışması bir süre sonra tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Sayıca üstün olan İBB Zabıta ekiplerinin Fatih Belediyesi Zabıta ekiplerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İBB ve Fatih Zabıtaları birbirine girdi!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 6, 2020
🔹Fatih Camisi önündeki park alanı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi Zabıtaları birbirine girdi.
🔹Görüntülerde sayıca üstün olan İBB Zabıtaları Fatih Belediyesi Zabıta ekiplerine saldırıyor. pic.twitter.com/DyNCT6nHH8
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