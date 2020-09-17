İBB mezarlığı toplanma alanı olarak belirledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) deprem toplanma alanı olarak Silivri'deki Selimpaşa Mezarlığı'nı belirledi. AK Parti İBB ve Silivri Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, mezarlığın deprem toplanma alanı olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Yazıcı, "Onca boş alan varken insanları mezarlıklarda toplamayı planlamak, barındırmak hangi sosyolojik ve psikolojik gerekçe ile açıklanabilir? Daha da acı olanı 'en önemli önceliğimiz' dediği bir konuya böyle acemice ve özensiz yaklaşan bir anlayış, acaba İstanbul'u nasıl yönetebilir? İstanbul'un diğer önemli sorunlarını çözmekte ne kadar mahirdir!" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Silivri'deki Selimpaşa Mezarlığı'nı 'deprem toplanma alanı' olarak belirledi. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, olası İstanbul depreminde 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanlarını tespit etti.

Buna göre; İstanbul Şehir Haritası'nda Selimpaşa Mezarlığı deprem toplanma alanı olarak gözüküyor. AK Parti İBB ve Silivri Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, mezarlığın deprem toplanma alanı olarak belirlenmesi hakkında İBB Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yazıcı şunları söyledi:

Bu, Aziz Nesin'in hikayelerine konu olacak trajikomik bir durum. Selimpaşa Mezarlığı deprem toplanma alanı olarak hiç uygun bir yer değil. Bırakınız orada halkı toplamayı cenazelerimizi defnetmek için bile boş alan yok. Mezarlık dolu. Bu yüzden Selimpaşa'da vefat eden vatandaşlarımız en yakın başka mezarlıklara defnedilmekte. 860 kilometrekarelik bir alana sahip olan Silivri'de iskana açık olan alan sadece yüzde 15.

Diğer bir deyişle yüzde 85 boş alan mevcut. Onca boş alan varken insanları mezarlıklarda toplamayı planlamak, barındırmak hangi sosyolojik ve psikolojik gerekçe ile açıklanabilir? Daha da acı olanı 'en önemli önceliğimiz' dediği bir konuya böyle acemice ve özensiz yaklaşan bir anlayış, acaba İstanbul'u nasıl yönetebilir? İstanbul'un diğer önemli sorunlarını çözmekte ne kadar mahirdir!

İBB'NİN DEPREM BÜTÇESi YÜZDE 65 DÜŞÜRÜLDÜ

Ekrem İmamoğlu, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürmüştü.

DEPREM BÜTÇESİ 671 MİLYON 298 BİN LİRA DÜŞÜRÜLDÜ

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 2019 bütçesinin 1 milyar 18 milyon 921 bin lira olduğu öğrenildi. Ekrem İmamoğlu; göreve geldikten sonra deprem bütçesini düşürdü. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 2020 bütçesi 347 milyon 623 bin liraya düşürüldü.

İMAMOĞLU: İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİ DEPREM

Ekrem İmamoğlu; 24 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, "Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayacağı gibi, zarar verebilecek başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun; İstanbul'un en önemli önceliğinin deprem olduğunu ifade etmesine rağmen İBB'nin deprem bütçesini yüzde 65 düşürmesi çelişki olarak ifade ediliyor.