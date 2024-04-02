İBB Meclisi'nde partilerin üye sayıları belli oldu
Ekrem İmamoğlu yüzde 50'nin üzerinde oy alarak yeniden İBB Başkanı seçildi. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi'ndeki toplam üye sayısını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 51.14 ile yeniden İBB Başkanı seçildi.
Bu seçim sonucuyla, İBB Meclis çoğunluğunu da ele geçirmiş oldu.
İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi'ndeki dağılıma yönelik X hesabından şu açıklamayı yaptı:
"31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir:
CHP: 184
AKP: 130
MHP: 2
İstanbul'a hayırlı olsun."
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