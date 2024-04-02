İBB Meclisi'nde partilerin üye sayıları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 51.14 ile yeniden İBB Başkanı seçildi.

Bu seçim sonucuyla, İBB Meclis çoğunluğunu da ele geçirmiş oldu.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi'ndeki dağılıma yönelik X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir:

CHP: 184

AKP: 130

MHP: 2

İstanbul'a hayırlı olsun."