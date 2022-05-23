İBB Meclisi'nde öğrenci ulaşım kartlarına yapılan zammın İBB tarafından sübvanse edilmesi kabul edildi

İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, aylık öğrenci abonman ücretinin İBB tarafından sübvanse edilmesi gündeme geldi.

Raporda yer alan 162. maddede Cumhur İttifakı olarak öğrenci abonman ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zammın İBB tarafından sübvanse edilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Komisyon görüşüne göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Nisan'da yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiği ve İBB'nin sübvanse maliyetinin bütçede karşılığının bulunduğu ifade edilerek yeniden gündeme gelmesi uygun görüldü.

AK Parti ve MHP grubu, öğrenci ulaşım kartlarına yapılan yüzde 40'lık zammın İBB tarafından sübvanse edilmesini ve öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 lira alınmasına devam edilmesini teklif etti.

Teklif oy çokluğuyla "ısrar karar" olarak kabul edildi.

Buna göre aylık yüzde 40 zamla 31 lira eklenerek 109 liraya çıkan aylık öğrenci abonman ücretinin yeniden 78 liraya düşürülmesi kararı alındı.

- "Öğrencilerimize hayırlı olsun"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, yüzde 40'lık zammın öğrenci biletlerinde uygulanmaması, İBB tarafından sübvanse edilmesiyle ilgili teklif verdiklerini, bu konuda da meclisin karar verdiğini hatırlattı.

Kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiğini hatırlatan Göksu, öğrencilerin derslerine motive olmasına katkı sağlayacaklarını belirterek, "Öğrencilere zammın uygulanmaması ısrar kararını geçirdik. Öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.

Manipülasyonla algı oyunu peşinde olunduğunu ileri süren Göksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ey CHP'li İBB Belediye Başkanı. 'Toplu taşımadan kar mı elde edilir? Toplu taşıma yapılabilse de ücretsiz olsa.' diye seçimde bol bol konuştunuz. Bunu gerçekten uygulayın. Hani halkçıydınız siz? Sosyal demokratsınız ya... Böyle zamanda devrede olmayacaksınız ne zaman olacaksınız? O toplu taşımanın kurumu İETT'yi herhangi bir sıkıntıya sokmamak için İBB'de reklama, gezilere harcadığınız, fantezi yaptığınız işlere harcadığınız o büyük paraları bir kenara ayırın. İstanbul'daki bütün öğrencilerin yüzde 40 zammını sübvanse etsek İBB'ye maliyeti yaklaşık olarak 463, hadi 500 milyon. Bu rakam İBB için çok büyük rakam değil. Söylediğimiz şey İstanbullu çocuklardan 500 milyonu çok görmeyin. Bu çocuklarının biletlerini sübvanse ederseniz onlar hayata hazırlanırlar, bu şehrin, bu ülkenin geleceğine katkı üretmek için emek ortaya koyarlar. Bunu söylüyoruz."

- CHP mitingine ücretsiz sefer iddiası soru önergesi olarak sunuldu

Öte yandan AK Parti Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Halit Cebeci, CHP'nin 21 Mayıs'ta yapılan mitinge ek seferler düzenleneceğinin Twitter hesabından paylaşıldığını belirterek mitinge bedava yolcu taşınmasıyla ilgili soru önergesi sundu.

"Siz kendi yandaş ve paydaşlarınıza hizmet etmek ve İstanbul'un nimetlerinden partizanca faydalanmalarını sağlamak için gayret sarf ediyorsunuz." diyen Cebeci, şöyle devam etti:

"Millet binmek için sağlam otobüs bulamazken, hak, hukuk, adalet diyen, sözde halkçı olduğunu iddia eden CHP'li İBB yönetiminin bu keyfi ve partizanca uygulamayı yapması İstanbul halkının hizmetinde olması gereken otobüslerin bir parti için seferber edilmesini kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Sayın Başkan 16 milyon İstanbullunun kullanması gereken otobüslerin üyesi olduğunuz partinin mitingine insan taşıması talimatını siz mi verdiniz? CHP mitingi için seferden kaldırılan otobüsler nedeniyle oluşan yoğunluğun sorumlusu kim? CHP mitingi için seferden kaldırılan otobüslerin İstanbullu hemşerilerimizin gidecekleri yere zamanında ulaşamamasının sebebi kimdir? CHP mitingi için alana götürülen vatandaşlar bedava mı taşınmıştır? Bu miting için oluşturulan hatlarda kaç yolcu taşınmıştır, elde edilen gelir nedir? Öğrenci AKBİL'inde yapılan sübvanseyi ek maliyet geliyor dediğiniz ortamda, kamu kaynaklarının bir parti mitingi için kullanılmasını nasıl izah ediyorsunuz? Bu sorunun cevabını genç kardeşlerimize verebilecek misiniz? Bu tür organizasyonlarda ek sefer açmak mevcut ise TEKNOFEST'e çok gördüğünüz ve yapmadığınız ek seferleri İstanbullu gençlerimize nasıl açıklayacaksınız?"

Söz alan CHP Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da "Kendi yaptığınız sistemi bizim de yaptığımızı düşündünüz. Keşke sorsaydınız söylerdik. İBB kendi Twitter hesabından açıkladı. O gün yoğunluğu kaldırmak adına 1200 ücretli ek sefer konmuştur. Bu boş önerge için üzüldüm. İETT olarak Maltepe miting alanına bir tane ücretsiz sefer yapmamıştır." dedi.

Cebeci de İstanbullular adına soru sormaya devam edeceklerini kaydederek, "Bedava taşınmış mıdır diye bir ifadede bulundum. Burada 19 hatta 200 araç 1204 ek sefer düzenleniyor. Peki bu hatlardan çektiğiniz araçların İstanbullunun hizmetinden çekilmesini nasıl ifade edeceksiniz?" diye konuştu.

Talep oy çokluğuyla kabul edildi.