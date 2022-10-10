İBB Meclisinde metro hattının maliyeti tartışıldı!

İBB Meclisi ekim ayı toplantısının 1. oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, geçen hafta Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açıldığını söyledi.

Bu hattın 7,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 4 istasyonu bulunduğunu ifade eden Sarı, metro hattının geçmişiyle ilgili bilgiler paylaştı.

Metro hattının geç bitirildiğini iddia eden Sarı, hat için İBB'den her ay kesinti yapılacağını ve bunun haksızlık olduğunu savundu.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise Suat Sarı'nın çok güzel bir hizmet için söylediği ifadelerin kendisine yakışmadığını söyledi.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı için kendisinden bir teşekkür kadirşinaslığı beklediklerini dile getiren Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Pendik'te 7 kilometre ve günde 1,5 milyon İstanbullunun hizmet alacağı, 4,4 milyara mal olmuş ve bütçenin tamamının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından karşılanmış ve sonrasında Büyükşehir Belediyesine teslim edilmiş, devredilmiş projenin İstanbul'umuza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu devir tesisin devri değil, şu anda aynı zamanda o güzergahta basılan biletlerin paraları da İBB kasasına giriyor. İnşallah bu kazançları ile bu mali imkanlarıyla 3 yılda yapamadıkları, başlayıp projelendiremedikleri, bir metre bile metro yapamadıkları sürecin kalan süre içerisinde inşallah değerlendirilmesini bekliyoruz, umuyoruz."

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da metro hattının açılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Metro hattının önemli bir yatırım olduğunu ve emeği geçen herkese teşekkür etmek gerektiğini belirten Balyalı, hattın inşaatını Bakanlığın yaptığını ama ödemesini bundan sonrasında İBB'nin yapacağını ifade etti.

Büyükşehir belediyelerinden bu hatların yapım maliyetinin tahsili usulünün daha önce farklı şekilde yapıldığını, yönetimin değişmesiyle usulün de değiştiğini anlatan Balyalı, "Daha önceki usulde o hattın hasılatının yüzde 15'i Bakanlığa ödenirken, 2019 yerel seçimlerden sonra ilgili büyükşehir belediyesinin, maliyeden alacağı payın yüzde 5'inin direkt kaynakta kesilerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ödenmesi usulü getirildi." diye konuştu.

Balyalı, bu yeni usulle metro hattı hasılatının, daha kısa zamanda belediyeden tahsil edilebileceğini söyledi.

Tekrar söz alan Türkyılmaz, bugüne kadar İBB'nin kasasından metro hattı için 1 lira bile çıkmadığını belirtti.

Yasal düzenlemenin yerel seçimlerden sonra yapılmadığını, daha önce yapıldığını, İstanbul ile de bir ilgisi olmadığını dile getiren Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"(İBB) Geçen sene 20 milyar merkezi bütçeden gelir elde etmişsiniz. Yüzde 5'ini hesap edersek sadece bu iş için sarf edildiğini düşünürsek bir milyara tekabül eder. Buranın maliyeti 4,4 milyar. 2024, 2025 yıllarına sarkacak bir ödemeden bahsediyoruz. Ayrıca faiz ödemesi de söz konusu değil. Özetle arkadaşlar yapmadığınız metrolara karşılık Bakanlık, İstanbul'a gelmiş, 7,4 km bir metroyu almış, bitirmiş, anahtar olarak teslim etmiş. Şikayet ediyorsunuz. Eğer, bu kadar şikayet edecekseniz Bakanlığa devredin, ödemenizi de yapmayın arkadaşlar. Oraya bir U konduralım."