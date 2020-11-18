İBB koronaya meydan okuyor

Koronavirüs vaka sayısının korkunç boyutlara ulaşması sonrası alınan bir dizi tedbir hayata geçirildi ve kısıtlamanın hüküm sürdüğü günlere geri döndük. Ancak alınan onca tedbire rağmen İstanbul'da toplu taşıma araçlarından gelen görüntüler pes dedirtti.

ARAÇLARA BİNMEKTE ZORLANDILAR

Sabah gün ağarmadan yola çıkan çalışanların kullandığı metrobüs ve metrolarda saat 08.30'a kadar yolcular sosyal mesafesiz yolculuk yapmak zorunda kaldı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüslere binenler sırt sırta gidecekleri yere ulaşmaya çalışırken, metrolarda da yoğunluk görüldü. Ataköy yönünden gelen metronun 15 Temmuz Sehitler Otogarı'ndaki Esenler ve Kirazlı seferleri için aktarmalarda yoğunluk görülürken yolcular araçlara binmede zorlandı.

YENİ KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Dün Bilim Kurulu tarafından alınan tavsiye kararları sonrasında Kabine toplantısında yeni korona tedbirleri açıklandı. Buna göre; hafta sonları 10.00 - 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak.

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASI

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

20 KASIM'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

20 Kasım'dan itibaren kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı olacak. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. 20:00'den sonra ise sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek. Genelgeye göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.