İBB koronaya meydan okuyor

Yenikapı-Kirazlı metrosunda kaydedilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Yapılan uyarılara, alınan önlemlere rağmen dün akşam metroya binenler yine 'Koronavirüs önlemlerine' rağmen sıkışık halde yolculuk etmek zorunda kaldı. Yolcular, sefer sayısının arttırılmasını istedi.

Görüntüler, dün akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metrosunda kaydedildi. Sabah ve akşam saatlerinde yoğun olan Kirazlı metrosuna binenler özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki aktarmalarla birlikte kendilerine adım atacak yer bulmakta zorlandı.

Yolcular, sefer sayısının arttırılmasını istedi.