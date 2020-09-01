AjansHaber.com.tr Gündem CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu su fiyatını artırdı

İBB Hamidiye Sularına zam yaptı

İBB tarafından Hamidiye Sularına zam devam ediyor. Yapılan zamlarla birlikte damacana su 12,5, pet şişe su 16,5 TL oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zam furyası devam ediyor...

İBB yolculuğuna "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla çıkan İmamoğlu'nun yönetiminde İSKİ,minibüs, İSPARK zamlarından sonra Hamidiye Sularına da art arda zamlar ekleniyor.

DAMACANA 12,5 PET ŞİŞE SU 16,5

İBB tarafından Hamidiye Suları için daha önce damacanalar 9 liradan 11 liraya çıkartılırken bugünkü yapılan zamla 12,5 lira oldu. Pet şişe suları da yapılan son zamla birlikte 16,5 lira oldu.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
CHP'li isimden Yanardağ'a zor sorular
Oğur'un haber nedeniyle tehdit ettiğini açıkladı
21 eski Kara Harp Okulu öğrencisi itirafçı oldu
Türkiye'den Doğu Akdeniz kararı
SİHA'lar işaretleyecek, TRLG-230 imha edecek!
"Krizi fırsata çevirip 12 Ada’yı isteyebiliriz"
İsrail gazetesinden Başkan Erdoğan’a tehdit