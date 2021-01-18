İBB bütün uyarılara rağmen hazırlıksız yakalandı

İstanbul'da sabah saatlerinde tekrar başlayan kar yağışını etkisini arttırdı. Yola çıkan vatandaşlar ani bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, trafik durma noktasına geldi.

İBB TÜM UYARILARI RAĞMEN HAZIRLIKLIK YAKALANDI

İstanbullular güne kar yağışı ile uyandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aracıyla dışarı çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatırken trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da kar yağışı trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı, araçlar yollarda kaldı



🔹Kar kısa sürede tüm kentte etkili olurken, ana arterler dahil birçok nokta kapandı.

🔹İstanbul'un en işlek geçiş güzergahlarından biri olan TEM otoyolunda kar nedeniyle trafik durdu. pic.twitter.com/0x3rfRxwxg — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 18, 2021

Bazı ana alterler ve ara sokaklarda tuzlama ve yol açma çalışmasının yapılmaması sonrası trafik durma noktasına geldi.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Kentte trafik yoğunluğu, İBB Trafik Yoğunluk Uygulaması'na göre an itibariyle yüzde 80'i aştı. Birçok noktada araçlar yollarda kaldı.

Yetkililer, kar lastiği olmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları, mümkünse toplu taşıma kullanmaları konusunda sürücülere uyarıda bulunuyor.

İstanbul trafiğinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kazalar da arttı.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE KAZALAR

TEM İstoç-Tekstilkent Yönü, orta şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.

D100 Ambarlı-Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece Yönü, orta şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

D100 Saadetdere -Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

Kemerburgaz Ayrımı- Göktürk yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.