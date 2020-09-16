İBB Beşiktaş'taki yeşil alanı satışa çıkardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekarelik yeşil alanı satışa çıkardı.
Her fırsatta yeşil edebiyatı yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a nefes aldıran yeşil alanlardan birini daha satışa çıkardı. Etrafı gökdelenlerle çevrili Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Yeşilçimen Sokak üzerinde bulunan 25 ada numaralı ve 77 parsel numaralı, 5 bin 763 metrekarelik yeşil alan 175 milyon TL muhammen bedel üzerinden ihale edildi. Halihazırda boş olarak görünen arsanın imar durumu ise ticaret ve konut alanı olarak belirtildi. İhale için geçici teminat bedeli olarak 5 milyon 250 bin TL belirlendi.
YEŞİL ALAN STATÜSÜNDE
İBB Meclisi, Ak Parti grubunun verdiği teklif üzerine, söz konusu 5 bin 764 metrekarelik arazi 2019 yılında park alanı (Yeşil alan) statüsüne alınmıştı.
Meclis kararları İBB başkanının onayını gerektirdiği için, Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu kararı imzalamayarak veto ettiği ortaya çıktı. Söz konusu satışın gerçekleşmesi halinde konunun yargıya taşınacağı, mahkeme kararı ve İBB Meclis kararı olmadan satışın resmiyet kazanmayacağı dile getiriliyor.
📍İBB Meclisi yeşil alan kararı aldı, Ekrem İmamoğlu 175 milyon TL bedel ile satış için ihale açtırdı.— EHA MEDYA (@eha_medya) September 16, 2020
▪️İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait etrafı gökdelenlerle çevrili Beşiktaş Dikilitaş'taki 5 bin 763 m2'lik “konut +ticaret (AVM)” imarına sahip yeşil alan satışa çıkarıldı. pic.twitter.com/Ihd8rqEDTt
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