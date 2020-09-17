İBB başörtülülere hakaret eden ismi görevden almamış

İmamoğlu tarafından kamuoyuna yapılan açıklamalarda olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve Şişli'nin görevinden açığa alındığı belirtilmesine rağmen, Şişli'nin görevinden açığa alınmadığı, yalnızca görevlerini başka bir Genel Sekreter Yardımcısının vekaleten yürüttüğü, ücretlerinin tam olarak kendisine ödendiği ortaya çıktı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) Temel Haklar Komisyonu, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili raporu tamamladı.

Skandal! Açığa alınmadığı gibi ücretleri de tam ödenmiş

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, raporu okuyarak Meltem Şişli'nin görevinden açığa alınmadığını yalnızca görevlerini başka bir Genel Sekreter Yardımcısının vekaleten yürüttüğünü ücretlerinin tam olarak kendisine ödendiğinin öğrenildiğini bildirdi.

İBB Meclisi eylül ayı ikinci oturumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Avrasya Gösteri Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında yapıldı.

Meclis'te raporu okuyan Temel Haklar Komisyonu Başkanı Kadir Çakır, komisyonun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019 tarihinde belediyede yaptığı toplantıya katılan kişilerle görüştüklerini ifade etti.

Meltem Şişli'nin, söz konusu toplantıda tamamı kadın olan İSMEK bölge sorumlularına karşı sarf ettiği ifadelerin nefret söylemi içerdiğini kaydeden Kadir Çakır, Şişli'nin daha önce çalıştığı TEİAŞ'ta da benzer davranışlar nedeni ile disiplin cezası aldığını söyledi.

Çirkin hakaretler!

Çakır, Meltem Şişli'nin, toplantıda bekar olanlara, 'İtfaiyecilerle tanıştıralım, eşleştirelim.', başörtülü olanlara, 'Kapalısınız, toplu taşımalarda ter içinde kalırsınız, kokarsınız… Markalı başörtüler ve çantalar görüyorum, havaya kaldırın… Bu şekilde çalışma olmaz'," dediğini, Şişli'nin grubun geneline ise 'Diksiyonlarınız çok kötü, formasyonlarınız da yok, sizler için ne yapacağımıza bakacağız...' ifadelerini sarf ettiğini, (Peçetenin ucundan tutup sallamak sureti ile) 'Siz işin ucundan tutmuşsunuz, siz kendinizi yönetici mi zannediyorsunuz, siz karın tokluğuna çalışmışsınız, başkaları da malı götürmüş.' diye konuştuğunu bildirdi.

Tazminatsız işten atıldılar!

Şişli'nin hem sözel hem de vücut dili ile nefret söyleminde bulunduğunu belirten Çakır, bu söylemlerin toplantıya katılan kişilerde mesleki bütünlük ve benlik duygusunun zedelenmesi, güven duygusunun yitirilmesi, depresyon, huzursuzluk, utanç, korku, öfke ve endişeye neden olduğunun tespit edildiğini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu kamuoyunu böyle yanıltmış!

Çakır, çalışanların haklı bir neden olmaksızın tazminatsız şekilde işten çıkarıldığını bildirdi.

Meltem Şişli'nin açığa alınmadığını söyleyen Çakır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kamuoyuna yapılan açıklamalarda olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin görevinden açığa alındığı belirtilmesine rağmen, Şişli'nin görevinden açığa alınmadığı, yalnızca görevlerini başka bir Genel Sekreter Yardımcısının vekaleten yürüttüğü, ücretlerinin tam olarak kendisine ödendiğinin öğrenildiğini duyurdu.

CHP'liler rapora şerh koydu

Komisyonun CHP'li üyesi Orhan Çakır ise bir bölge sorumlusunun şikayette bulunmadığını ve ifadesinde suçlamaların haksız olduğunu ileri sürdüğünü iddia ederek raporun baştan sona Şişli hakkında yargısız infaza dönüştüğünü savundu.

Çakır, ayrıca CHP'li üyeler olarak komisyon raporuna şerh koyduklarını duyurdu.