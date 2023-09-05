İBB Başkanı bu tweeti attı, 1 saat sonra sel oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dev yağmur suyu tünelleriyle su baskınlarının önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandıktan kısa süre sonra İstanbul'da caddeler göle döndü. 2 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
İmamoğlu, "Tarihi Yarımada’nın kalbini her yağmurda sel basıyordu. Şimdi dev yağmur suyu tünelleriyle Fatih’te de su baskınlarının önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.
Tweeti paylaştıktan kısa süre sonra İstanbul'da birçok semtte caddeler göle döndü. Su altında kalan araçları vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı.
Başakşehir'i sel aldı
Başakşehir ilçesinde kameralara yansıyan görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Bir sitede çekilen görüntülerde park halindeki araçların sürüklendiği görüldü.
İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu
İstanbul Valiliği, Başakşehir ve Arnavutköy'deki kuvvetli sağanak yağış nedeniyle oluşan sel sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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