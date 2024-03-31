İBB Başkan adayı Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oyunu kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ve oğlu Mehmet Kurum ile saat 11.00’de Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından okul bahçesinde basın açıklaması yapan Kurum, “Oyumuzun İstanbul’umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bugün İstanbul’da İstanbul’un geleceği adına, çocuklarımızın geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması hem ulaşım çilesinin bitirilmesi hem de İstanbul’da yaşayan her bir kardeşimizin huzurla, güvenle yaşayabileceği adımı inşallah sandıkta atmış olacağız." dedi.

Tüm vatandaşların oylarını kullanmalarını ve sandıklara sahip çıkmalarını isteyen Kurum, "Gidip oylarını kullanıp, kullandıkları oylarına ve sandıklara da sahip çıksınlar. İnşallah akşam 5’te oy verme işlemi bitecek. 5’ten önce tüm vatandaşlarımız oylarını kullansın. 31 Mart bugün. Her gün bu günü söylüyorduk. 31 Mart gelecek yüzler gülecek, 31 Mart’ta güneş doğacak, inşallah bugün erken bir bayramı tüm İstanbullular ile birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda, ardından da Saraçhane’de bu coşkuyu tüm İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacağız." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oyunu kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Saat 11.00 de Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran yüzlerce vatandaşın sevgi gösterilerinde bulunduğu Murat Kurum, "1166" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Daha sonra Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum ile oğulları Mehmet Kurum, gerekli kontrollerin yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine teslim etti. İBB Başkan adayı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum, kabine geçerek oylarını kullandı. Kurum, eşi ve oğlu Mehmet, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

"Büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız"

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından okul bahçesinde basın açıklaması yapan Kurum, “3 aydır projelerimizi, hayallerimizi İstanbullu kardeşlerimizle paylaştık. Onlara misafir olduk, evlerine, semtlerine, mahallelerine gittik. Öncelikle tüm İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Beni bir kardeşleri, bir evlatları gibi bağırlarına bastıkları için. Biz de 3 ay sonunda oyumuzu kullandık Şengül Hanımla birlikte. Mehmet de ilk oyunu kullandı. Oyumuzun İstanbul’umuza, ülkemize, milletimize

hayırlı olmasını diliyorum. Büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bugün İstanbul’da İstanbul’un geleceği adına, çocuklarımızın geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması hem ulaşım çilesinin bitirilmesi hem de İstanbul’da yaşayan her bir kardeşimizin huzurla, güvenle yaşayabileceği adımı inşallah sandıkta atmış olacağız." dedi.

"Tüm vatandaşlarımız oylarını kullansın, oylarına ve sandıklara sahip çıksın"

Tüm vatandaşların oylarını kullanmalarını ve sandıklara sahip çıkmalarını isteyen Kurum, "Gidip oylarını kullanıp, kullandıkları oylarına ve sandıklara da sahip çıksınlar. İnşallah akşam 5’te oy verme işlemi bitecek. 5’ten önce tüm vatandaşlarımız oylarını kullansın. 31 Mart bugün. Her gün bu günü söylüyorduk. 31 Mart gelecek yüzler gülecek, 31 Mart’ta güneş doğacak, inşallah bugün erken bir bayramı tüm İstanbullular ile birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda, ardından da Saraçhane’de bu coşkuyu tüm İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacağız." ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.

"Teşkilat mensuplarımızla birlikte takip ediyor olacağız"

Seçimi AK Parti İl Binasında takip edeceğini belirten Murat Kurum, “Teşkilat mensuplarımızla tüm sandıklarımızı, SKM ile birlikte takip ediyor olacağız. Hem bir ihtiyaç varsa giderme adına hem de süreci birebir takip etme adına il başkanlığımızda olacağız.” Diye belirtti.

“En büyük teşekkürü aziz milletimize ediyorum”

Kendisini destekleyenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamlayan Kurum, “90 gündür tüm basın mensuplarımız bizlerle beraber Buradan hem kuruluşlarınıza, hem sahada emek veren basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Halkımıza, teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreçte bizim yanımızda olduğu için, bizi desteklediği için teşekkür ediyorum. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Bey’e teşekkür ediyorum. Ve en büyük teşekkürü aziz milletimize ediyorum. Sağ olsunlar, inşallah onların rüyasını hep birlikte bu akşam gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'da, "Seçimimiz ülkemize, milletimize, İstanbul’a hayırlı olsun. İnşallah bizim de mutlu olacağımız bir seçim sonucu olur.” dedi.