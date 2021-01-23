İBB avukatları fişlemeye başladı!

İBB Hukuk Müşavirliği yazışma adresinden Büyükşehir bünyesinde çalışan avukatlara gönderilen mailde "Müşavirliğimizde çalışan avukatların hangi baroya kayıtlı olduğunun muhasebe personel şefliğine 30 Ocak tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir" yazdığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi yeni bir fişleme yöntemine başladı. İBB Hukuk Müşavirliği Yazışma adresinden büyükşehir bünyesinde çalışan avukatlara gönderilen mailde "Müşavirliğimizde çalışan avukatların hangi baroya kayıtlı olduğunun muhasebe personel şefliğine 30 Ocak tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir" yazdığı görüldü.

Bu duruma, daha önce İBB yönetimi tarafından Spor İstanbul'dan çıkartılan Hasan Danalıoğlu'nun işe iade davasını kazanan oğlu Avukat Fatih Bilal Danalıoğlu da yorum yaptı. Danalıoğlu, yaptığı açıklamada, "Konuyu takip edelim. Eğer İBB'de çalışan ve 2 numaralı baroya kayıtlı olan meslektaşlarımız varsa, onlar da bilecektir ki, bu husus İş Kanunu madde 5'teki ayrımcılık ilkesine ters düşecek bir uygulamaya evrilebilir. Bu konuda meslektaşlarımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.