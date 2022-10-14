İBB, 75 milyon avroluk ek kredi aldı

Sarıyer Beyaz Köşk'teki kredi imza töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, doğa dostu, konforlu ve hızlı bir toplu ulaşım yöntemi olan metrolara ciddi bir yatırım sürecinde olduklarını söyledi.

İstanbul'un bugün dünyada aynı anda en çok metro inşa eden şehri olduğunu ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Daha önce de bu hat için yine EBRD, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Societe General'in dahil olduğu 175 milyon avroluk bir kredi daha almıştık. 27 Ağustos 2019'da sağlanan finans desteğiyle 10 Ekim 2019'da, bu hatta çalışmaları en hızlı bir biçimde başlatmıştık. Şu an hattımızda ilerleme çok değerli bir seviyeye ulaştı, yüzde 55 seviyesinde. Şimdi tek seferde aldığımız 75 milyon krediyle birlikte bu hattı en kısa sürede halkımızın hizmetine almak için yoğun bir çalışmanın içerisine gireceğiz."

İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattını 2024 yılında açmayı planladıklarını belirtti.

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Genel Müdürü Nandita Parshad da İstanbul'u yeni projeleriyle finanse etmeyi dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ile Parshad, İBB ve EBRD arasında hazırlanan ek kredi sözleşme protokolünü imzaladı.