İBB 458 milyonluk ihalenin hesabını veremedi! Para kimlere akıtıldı?

Veryansın Tv, İBB’nin 2020’de ihale ettiği 458 milyon TL tutarındaki “Kültürel etkinlik” ihalelerinin peşine düştü.

2020 yılı içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılması planlanan, 1393 konser, yüzlerce gösteri ve toplantı için ihalelere çıkıldı, firmalara ödemeler yapıldı. Etkinliklerin tamamı pandemi nedeniyle iptal edilmesine rağmen ödemeler geri çağrılmadı.

İBB Basın Danışmanlığı, iptal edilen ihaleler ve geri ödemelerin miktarı ve sayısı hakkındaki Veryansın Tv’den Şenol Demirci’nin sorularını yanıtsız bıraktı.

İBB’nin ikinci büyük ihalesi yine kültürel organizasyonlar üzerine oldu. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Gerçekleştirilecek Muhtelif Kültürel Etkinlikler, Organizasyonlar İle Tanıtım- Duyuru Çalışmaları Ve Baskılı İşlerin Hizmet Alımı İşi” ihalesi 27 Ocak 2020 tarihinde sonuçlandı. Bu ihaleyi yine tek katılımcı olan İBB iştiraki İstanbul Kültür Ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş, 235 milyon 990 bin 281 Tl bedelle kazandı.

1885 YURT DIŞI UÇUŞU

İBB tarafınca düzenlenen kültürel etkinlik ihalesinin idari şartnamesi de dikkat çeken kalemlerden oluşuyor. Buna göre İBB İstanbul halkına 625 bin adet teneke kutuda kahve dağıtacak, 1393 halk konseri için 1375 sunucu temin edecek. 1885 yurt dışı uçuşu gerçekleştirecekti. Şartnameden ilginç kalemler şöyle: 5 milyon adet antetli kâğıt basımı, 4 milyon 850 bin broşür baskısı, 4 milyon adet tepsi altlığı basımı.

3 milyon 850 bin adet el bayrağı temini, 3 milyon 75 bin adet balon temini.

2 milyon 400 bin adet dergi&bülten basımı, 1 milyon adet imsakiye basımı, 1 milyon 250 bin adet kartpostal basımı,1 milyon 300 adet su, 1 milyon adet tela çanta temini, 1 milyon adet yağmurluk temini.

GENEL MÜDÜR TANIDIK BİR İSİM

İhaleyi kazanan Kültür A.Ş.’nin başındaki Serdal Taşkın dikkat çeken bir isim… Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığı koltuğuna oturmasının hemen ardından bu makama Serdal Taşkın’ı atamıştı. Taşkın, çok sayıda ihaleyi sonuçlandırmasının ardından beklenmedik bir kararla görevinden alındı.

Taşkın, Beylikdüzü sakinlerince tanınan bir isim. 2014 yerel seçimlerinde İmamoğlu’nun seçim çalışmalarını da yürütmesiyle biliniyor. Taşkın, ilerleyen yıllarda Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanı olduğu Beylikdüzü Belediyesi’nden dört yıl içinde 41 milyon 587 bin TL tutarında 13 ayrı ihaleyi kazanan Elapro Ajans’ın sahibiydi.

İLGİNÇ ŞARTNAME MADDELERİ

İBB’nin toplam 458 milyon 643 bin 788 TL tutarındaki kültürel organizasyon ihalesinin şartnamesi 502 maddeden oluşuyor.

Şartnamenin dikkat çeken bazı maddeleri şöyle:

1885 Yurt Dışı Uçak Bileti

555 Yurt İçi Uçak bileti

5 Milyon Adet Antetli Kâğıt Basımı.

4 milyon 850 bin Broşür Baskısı.

4 Milyon adet Tepsi Altlığı Basımı.

3 Milyon 850 Bin Adet El Bayrağı Temini.

3 Milyon 75 Bin Adet Balon Temini.

2 Milyon 400 Bin Adet Dergi&Bülten Basımı.

1 Milyon Adet İmsakiye Basımı.

1 Milyon 250 Bin Adet Kartpostal Basımı.

1 Milyon 300 Adet Su.

1 Milyon Adet Tela Çanta Temini.

1 Milyon Adet Yağmurluk Temini.

353,000 M2 Çadır Temini.

385,000 M2 Vinil Afiş Basımı.

79,500 M2 Stant Temini.

171,200 M2 Podyum Temini.

1393 Konser Dinleti Hizmeti temini.

1375 Adet Sunucu Temini.

454 Adet Işık Sistemi Temini.

1972 Adet Ses Sistemi Temini.

1582 Çocuk Oyunu Gösteri Temini.

680 Yetişkin Oyunu Gösteri Temini.

10750 Saniye Film Yapımı Hizmeti

760 bin Katalog Baskısı.

605 Bin Adet Şapka Temini

196 Bin Adet Kitap Basımı.

625 Bin Adet Teneke Kutulu Kahve

590 Bin Adet Kumanya Seti.

605 Bin Adet Şapka Temini.

205 Bin Adet T-Shırt Temini.

400 Bin Adet Etkinlik Bileti Basımı.

154 Bin Adet Kitap, Kitap Seti, Eğitici Oyun Kartı, Kartpostal Seti, Poster, Albüm, Harita, Harita Kitabı, Rehber Ve Katalog Temini.

143 Bin 070 Adet Zekâ Oyunu, Muhtelif Süs Eşyası Ve Biblo, Özel Tasarım Defter Ve Muhtelif Hediyelik Ürünler Temini.

46 Bin Adet Sesli Ve Görüntülü Medya Ürünleri (Cd, Dvd, Vsd) Temini.

610 Adet Kapı Detektörü Temini.

10,500 Adet Simultane Kulaklık Temini.

73 Bin Adet Yemek Hizmeti.

60 Bin Adet Kokteyl Hizmeti.

7000 Palyaço Ekipleri Temini.

500,000 Saniye Video Çekim Temini.

İşte Veryansın Tv’den Şenol Demirci’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelttiği ancak yanıt alamadığı başvuru:

"İBB Basın Danışmanlığı’na,

İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen 2019/570284 EKAP numarasıyla “Muhtelif Organizasyonlar İle Tanıtım-Duyuru Çalışmaları Ve Baskılı İşlerin Hizmet Alımı İşi” başlıklı ihalenin 222 milyon 653 bin 507 TL bedelle tek katılımcı olan İBB iştiraki İstanbul Kültür Ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. kazandığı görülmektedir.

2019/639044 EKAP numaralı “Muhtelif Kültürel Etkinlikler, Organizasyonlar İle Tanıtım- Duyuru Çalışmaları Ve Baskılı İşlerin Hizmet Alımı İşi” 27 Ocak 2020 tarihinde sonuçlanmıştır. Bu ihaleyi yine tek katılımcı olan İBB iştiraki İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş, 235 milyon 990 bin 281 Tl bedelle kazandığı görülmektedir.

Kültür A.Ş. gerçekleştirmekle mükellef olduğu bu hizmet alımları için çok sayıda ihale gerçekleştirdiği kamuoyunca bilinmektedir.

Bu ihalelerin pandemik engeller nedeniyle gerçekleştirilmesinin imkânı olmadığı görülmektedir.

Sayın yetkili,

2020 yılında gerçekleşmesi planlanan idari şartnamede belirtilen bu etkinliklerin uygulanan maddeleri hangileridir?

Kültürel etkinlikler için gerçekleştirilen ihalelerin hangileri iptal edilmiş ve geri ödemeleri tamamlanmıştır?

Bu ihaleleri yükleniciler hangi firmalardır?

Toplam 458 milyon TL tutarındaki ihale maddelerinin iptal edilenleri ve iptal edilen ödemelerin belgeleri ile tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla...

Şenol Demirci,

Veryansintv.com Haber Araştırma Servisi."

İBB’ye sorduğu sorulara cevap alamayan Şenol Demirci, 458 milyon TL’lik kültürel etkinlik ihaleleri ile ilgili ulaştığı dikkat çeken bilgileri paylaştı. İşte o haber:

Altına hücum: İBB tıkır tıkır, birileri için çalışıyor

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun’un zenginleştirdiği zümreyi. Koca İBB’nin Medya A.Ş’si tıkır tıkır, birileri için çalışıyor."

Veryansın Tv İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimince yapılan, ancak pandemi engeline takılan 458 milyon TL’lik kültürel etkinlik ihalelerini gündeme taşımıştı.

Şenol Demirci'nin haberine göre söz konusu ihaleler 23- 26 Aralık 2019 tarihleri arasında yapıldı. 6 ve 7 Ocak 2020 tarihlerinde açıklanan ihale sonuçlarına göre 11 ihaleden 3’ünü, Saatci Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. kazandı. Müzisyenliği ve eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün eski damadı olarak tanınan Ercan Saatçi'nin Kültür AŞ’nin ihalelerini birer gün ara ile kazanması dikkat çekti.

İBB ihaleleri tanıdık isimlere... İhale şanslıları Saatçi ve Birand'lar!

Bu önemli haberlere karşı medyadaki "muhalif", "halkın hakkını savunan" yazar çizerler sessiz kalmayı tercih etti.

Ekrem İmamoğlu'nun KRT TV'de katıldığı programda aralarında Uğur Dündar'ın da olduğu gazeteciler İmamoğlu'na konuyla ilgili bir soru dahi sormadı.

MedyaRadar sitesinden "Keskin Kalem" konuyu bugün köşesine taşıdı:

İşte "Bir İBB yapımı: Kim Milyoner Olmak İster?" başlıklı o yazı:

"1925 tarihli meşhur bir film var…

Altına Hücum.

ABD’de yaşanan çılgın altın bulma yarışını anlatıyor.

Susun, susun, ne dediğinizi duyuyorum.

Deli Keskin iyice yaşlandı, saçmalıyor, diyorsunuz değil mi?

Nıcık…

Henüz delirmedim.

Ama her an kayışları sıyırabilirim, haberiniz olsun.

Medyamızın amiral sitesi Medyaradar’da gördüğüm bir haber yüzünden bu film geldi aklıma.

Haber neymiş buyurun özet geçeyim siz sırdaşlarım için:

‘Veryansın Tv'den Şenol Demirci'nin haberine göre: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 458 milyon TL tutarındaki iki ihalesini kazanan İBB Kültür A.Ş, 2020 yılında gerçekleştireceği organizasyonlar kapsamında 11 ayrı hizmet alım ihalesi düzenledi. 11 ihaleden 3’ünü, Saatci Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. kazandı. Müzisyenliği ve eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün damadı olarak tanınan Ercan Saatçi'nin Kültür AŞ’nin ihalelerini birer gün ara ile kazanması dikkat çekti. Ünlü gazeteci ve televizyon programcısı merhum Mehmet Ali Birand’ın eşi gazeteci Cemre Birand’ın da İBB Kültür A.Ş. ihalelerini kazanan isimler arasında olması dikkat çekti. Birand’ın sahibi olduğu 20 bin TL sermayeli Birand Yapım Anonim Şti. üç gün içinde Kültür A.Ş.’den dört ihale kazanmayı başardı. Birand Yapım’ın kazandığı ihalenin toplam tutarı 38 milyon 221 bin lira.’

Yani neymiş: KOY 20 BİNİ AL 38 MİLYONU

E bu Altına Hücum değil de ne?

Ya da Kim Milyoner Olmak İster?

Böyle bir kârlılık nerede görülmüş.

Haberi okuyunca gözlerim parladı, dedim ki:

TOPLAYIN ÇANTALARI GİDİYORUZ EYYY EMEKÇİLER.

SONUNDA BİZ DE DÖNDÜK KÖŞEYİ.

Şaka şaka…

Gene dönemedik.

Gene voliyi vuramadık.

Çünkü seçilmiş azınlıktan değiliz.

Haftalardır yazıyorum.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun’un zenginleştirdiği zümreyi.

Koca İBB’nin Medya A.Ş’si tıkır tıkır, birileri için çalışıyor.

Oda TV’yi yazdım.

Olay TV’ye gitmesi gereken paralara ne olduğunu, emekçilerin hakkının nasıl yenildiğini…

Yetmedi…

Enver Aysever skandalını yazdım…

Daha nice Enver’ler var açın bakın.

Emekçi gazeteciler, Cumhuriyet’te, Halk TV’de, KRT’de iki kuruşa talim ediyor!

Aldıkları maaşlardan onlar utanıyor, siz utanmıyorsunuz.

O nedenle talebimdir, gerekli mercilere arz ederim!

3-5 emekçi bir araya geleceğiz. Dişimizden tırnağımızdan artırdığımız 20 bin lirayla kapınıza dayanacağız.

Bakalım bizi de milyoner yapacak mısınız?"