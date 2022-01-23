Hz. İsa'nın mektubunu Urfa'dan kim çaldı?

Oppenheim’a göre, Hz. İsa’nın sözleri Kırık Mağara’da yer alan bir mağara girişi üzerinde bulunuyordu. Bu bilgiler başka bir kaynağa daha girdi. Urfa ile ilgili kapsamlı bir kitap yazan İngiliz araştırmacı Judah Benzion Segal, “Edessa(Urfa) Kutsal Şehir”adlı eserinde Maxvon Oppenheim'in makalesinden bahsetti ve Grekçe mektubun transkriptini de yayınladı. Zaman içinde Urfa kalesinde ve özellikle Kırk Mağara civarında yapılan birçok araştırmada ne yazık ki Hz. İsa’nın mektubuna rastlanmaz.. Hatta gecekondular altında parçalanarak kaybolduğu tahmin edilir. Ancak Hz. İsa’nın mektubu kıymeti anlaşılamadığı için kırılıp gitmiş miydi?