Hyundai'de çip krizi üretimi durdurdu

Otomobil devleri elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepler nedeniyle, otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşandığı için üretime ara verdiler.

Çip krizinden en çok Ford, Hyundai, Fiat, Honda, Toyota, Volvo, Tesla, Renault, Volkswagen ve General Motors gibi dünya devleri etkilendi.

Çip krizinde Türkiye'de, Renault, Tofaş ve Ford Otosan'da üretim durdu

Reuters’ın haberine göre mikro çip tedarik krizinden etkilenen bir diğer otomotiv devi de Hyundai oldu. Marka Seoul’de bulunan Ulsan No.1 fabrikasında üretime 7 gün boyunca ara vereceğini belirtti.

7-14 Nisan tarihleri arasında çalışmayacak olan fabrikada motor, şanzıman ve araç üretimi gerçekleştiriyor. Yaşanan mikro çip krizinin Kona ve Ioniq 5 modellerini etkilediği de ayrıca belirtilmiş durumda.