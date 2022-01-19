Hyundai 2022 yılının ilk fiyat listesini açıkladı
Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markalarının başında gelen Hyundai, 2022 yılının ilk fiyat listesini açıkladı. İşte ÖTV matrah güncellemesi sonrası 2022 model Hyundai fiyatları!
Uygun fiyatlı alternatifleri ile Türkiye'de en çok tercih edilen markalardan biri olan Hyundai 2022 yılının ilk fiyat listesini açıkladı.
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İşte tüm Hyundai modellerinin 2022 yılı güncel fiyat listesi:
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Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump (Baz donanım)
240.857 TL
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Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite (Üst donanım)
262.316 TL
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