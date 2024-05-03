Huzurevinde akıllara durgunluk veren cinayet!

Antalya'daki bir huzur evinde işlenen cinayet akıllara durgunuk verdi.

Dedikodusunun yapıldığı gerekçesiyle, huzurevinde kaldığı arkadaşlarını bıçaklayan İzzettin Süğüt, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı

Huzurevinde 4,5 yıldır kalan ve diğer kişilerle de tartıştığı öğrenilen Süğüt'ün, olayda meyve bıçağı kullandığı ortaya çıktı.

30'A YAKIN BIÇAK DARBESİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, hayatını kaybeden Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinde 3, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemirel'in de 20-25 arası bıçak darbesi aldığı öğrenildi.