Husumetlisi tarafından 15 yerinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti!

Olay, saat 13.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi yakınından geçen Melen Çayı kenarında meydana geldi. Husumetli olan Köksal K. ile Yakup Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Köksal K. yanındaki bıçakla Yakup Y.’yi 15 yerinden bıçakladı.

Köksal K., daha sonra Yakup Y.'yi rehin alıp yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bir süre sonra Yakup Y., yaptığı hamleyle Köksal K.'nin elinden kurtuldu. Bu sırada çevredekiler Köksal K.'ye müdahale edip elindeki bıçağı aldı.

Hastanede öldü

15 yerinden bıçaklanan Yakup Yaman (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.