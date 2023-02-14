Hüseyin Canan, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi
Yargıtay 1. Ceza Dairesi başkanlığı için yapılan seçimde, Yargıtay üyesi Hüseyin Canan, dairenin yeni başkanı oldu. Peki, Hüseyin Canan kimdir?
Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay'ın görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.
Seçimlerin 25'inci turunda Canan, 193 oy alarak Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğunu sağladı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin başkanı oldu.
Hüseyin Canan kimdir?
Hüseyin Canan, 1962'de Yozgat'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1983'te mezun olan Canan, Çorum hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Suruç, Aybastı, Ilgaz, Seferihisar Cumhuriyet Savcılığı, Çarşamba, Diyarbakır, Kocaeli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Canan, 2013'te Yargıtay üyeliğine seçilmişti.
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