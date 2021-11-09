Hürriyet, Ertuğrul Özkök’le yollarını ayırdı!

Türk medyasında 20 yıl ile en uzun süre genel yayın yönetmenliği yapmış isim olan Ertuğrul Özkök ve Hürriyet Gazetesi'nin yolları ayrıldı.

Özkök, Simavi ailesi ve Doğan Holding sahipliğini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği yapmış, 2009 yılında görevinden ayrılmıştı.

O günden bu yana Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazan Özkök haberi henüz doğrulamamış olsa da, ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.

Ertuğrul Özkök kimdir?

8 Nisan 1947’de İzmir’de doğan Ertuğrul Özkök, lisans eğitimini Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın-Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı. Bir yıl TRT'de muhabir olarak çalıştı, daha sonra Fransa'ya giderek İletişim Bilimleri dalında doktora yaptı. Fransa dönüşünde Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı, 1986 yılında doçent olduktan sonra akademiden ayrılarak Hürriyet gazetesine çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesinin Moskova ve Ankara temsilciliklerini yaptıktan sonra 1989’da Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildi. “Sanat, İletişim ve İktidar” (1982), “Kitlelerin Çözülüşü” (1984), “Elveda Başkaldırı” (1987), “Stalin Baroku” (1989), “Artakalan Zamanda” (1997), “Tuhaf” (2010) adlarıyla altı kitabı yayımlandı.

Ertuğrul Özkök, Tansu Özkök’le evli, Gülümsün Özkök’ün babası.