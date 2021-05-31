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HÜRKUŞ TSK'ya hazır

HÜRKUŞ-Hava Yer Entegrasyon Uçağı, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'na tanıtıldı. TUSAŞ HÜRKUŞ, Konya'daki tatbikatta gösteri uçuşu yapacak.

HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon uçağı önemli bir tatbikatta gösteri uçuşu yapacak.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleşecek `Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı`na Azerbaycan, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye unsurları katılacak.

TRT Haber'in haberine göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanan HÜRKUŞ da tatbikatta gösteri uçuşu yapacak.

135. Filo`ya 6 HÜRKUŞ teslim edilecek. HÜRKUŞ muharip uçaklar için lazer işaretleme yapacak.

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