HÜRKUŞ TSK'ya hazır

HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon uçağı önemli bir tatbikatta gösteri uçuşu yapacak.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleşecek `Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı`na Azerbaycan, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye unsurları katılacak.

TRT Haber'in haberine göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanan HÜRKUŞ da tatbikatta gösteri uçuşu yapacak.

135. Filo`ya 6 HÜRKUŞ teslim edilecek. HÜRKUŞ muharip uçaklar için lazer işaretleme yapacak.