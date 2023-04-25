HÜRJET ve Kızılelma göklerde!
TUSAŞ tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk jet motorlu askeri uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma da Çorlu Havaalanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti.
Türk savunma sanayii için gurur dolu bir gün yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar Kızılelma Çorlu Havaalanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti.
F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilecek olan, Türkiye'nin ilk jet motorlu askeri uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
TEKNOFEST-2023’e katılacak Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Çorlu Havaalanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti.
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