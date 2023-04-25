HÜRJET ve Kızılelma göklerde!

Türk savunma sanayii için gurur dolu bir gün yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar Kızılelma Çorlu Havaalanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti.

F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilecek olan, Türkiye'nin ilk jet motorlu askeri uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

TEKNOFEST-2023’e katılacak Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Çorlu Havaalanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti.