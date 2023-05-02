'HÜRJET, rakiplerinin katbekat üstüne çıkacak'
HÜRJET'in başmühendisi Nuri Arda Güngör, "HÜRJET'in testlerinde de görüyoruz ki performansı iyi görünüyor. Diğer rakiplerinin katbekat üstüne çıkacak. Şu an bile onu datalardan görüyoruz" dedi.
HÜRJET, 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda sergilendi.
Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, programda yaptığı açıklamada, HÜRJET'in 2025 yılında teslim edileceğini söyledi.
HÜRJET'in başmühendisi Nuri Arda Güngör de uçakla ilgili açıklama yaptı.
Güngör, 5 yıldır HÜRJET projesinde çalıştığını, öncesinde de HÜRKUŞ projesinde görev aldığını söyledi. Benzer uçakların minimum 6 senede uçurulduğunu belirten Güngör, "Bunların çoğu da bizim birebir rakibimiz değil. Güney Kore'nin KAI T-50 uçağında mühendisler Lockheed Martin'den ciddi destek aldı. İtalyanların Alenia Aermacchi M-346'sı aslında Rusların Yakovlev Yak-130'unun tasarımını alarak ortaya çıkarılan bir uçak. HÜRJET gibi özgün, kendi bileğinin hakkıyla ve bu kadar görünen, görünmeyen ambargoya rağmen bu işi yapabilmek bizim için gurur. İstatistiki olarak baktığımızda da proje başlangıç ve uçuş tarihleri açısından 1 sene öndeyiz" diye konuştu.