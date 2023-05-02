'HÜRJET, rakiplerinin katbekat üstüne çıkacak'

Güngör, 5 yıldır HÜRJET projesinde çalıştığını, öncesinde de HÜRKUŞ projesinde görev aldığını söyledi. Benzer uçakların minimum 6 senede uçurulduğunu belirten Güngör, "Bunların çoğu da bizim birebir rakibimiz değil. Güney Kore'nin KAI T-50 uçağında mühendisler Lockheed Martin'den ciddi destek aldı. İtalyanların Alenia Aermacchi M-346'sı aslında Rusların Yakovlev Yak-130'unun tasarımını alarak ortaya çıkarılan bir uçak. HÜRJET gibi özgün, kendi bileğinin hakkıyla ve bu kadar görünen, görünmeyen ambargoya rağmen bu işi yapabilmek bizim için gurur. İstatistiki olarak baktığımızda da proje başlangıç ve uçuş tarihleri açısından 1 sene öndeyiz" diye konuştu.