Hurdacılardaki yangına müdahale sürüyor: İlk görüntülere Ajans Haber ulaştı!

Fotoğraf: Can CUDİTEPE

İvedik Hurdacılar Sitesi’ndeki feci yangın görüntülerine ilk Ajans Haber ulaştı. Ajans Haber’in bu felaketle ilgili verdiği görüntülerin olayın ciddiyetini yansıtmasının ardından olay yerine çok daha fazla sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi ve havadan da müdahale başlatıldı.

Hurdacılar Sitesi esnaflarından Soner Çinkaya, felaketin ilk görüntülerini kaydettiği videoyu Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Ümit Kozan'a aktardı. Çinkaya'nın video kayıtlarındaki "Müdürüm, acil alarm; çok büyük yangın var." diyerek dile getirdiği yardım taleplerini Ajans Haber sosyal medya gündemine taşıdı.

İvedik Hurdacılar Sitesi’ndeki feci yangın görüntülerine ilk Ajans Haber ulaştı!



🔹Ajans Haber’in bu felaketle ilgili verdiği görüntülerin olayın ciddiyetini yansıtmasının ardından olay yerine çok daha fazla sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi ve havadan da müdahale… pic.twitter.com/0bMmeFCR11 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 3, 2024

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.

İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterle müdahale ediliyor. Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.

İzinli personel de çağrıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ihbarın açık alanda hurdalık ve lastik yangını olarak yapıldığını söyledi.

Yangının meydana geldiği açık alanda fabrikaların bitişik nizam faaliyet gösterdiğini ifade eden Çeri, şunları kaydetti:

"Henüz net çıkış sebebini bilmiyoruz, ancak bize ilk ihbar açık alanda hurdalık alanda çöp yangını olarak geldi. Tüm itfaiye istasyonlarımız, izindeki itfaiyecilerimiz bölgede. Diğer birimlerden hava desteği de istedik. Şu anda bölgeye bir tanesi intikal etti. Çalışmalarımız devam ediyor. Biz bölgeye daha fazla ilerlemeden kesmeye çalışıyoruz. Can kaybı yok. Rüzgar çok etkili maalesef. Çok etkili ve açık alanda çok lastik yığılmış. yakın dükkanlar birbirlerine bahçeleri sürekli lastik yığılmış. Maalesef sirayetler söz konusu. Bunun havadan müdahale edilen yerden müdahaleyle engellemeye çalışıyoruz."