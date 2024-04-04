Hurdacılar Sitesi'ndeki feci yangının bilançosu ortaya çıktı!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sanayi Sitesi’ndeki geri dönüşüm için tutulan araç lastik ve atıklarının bulunduğu hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Meydana gelen ve karadan ve havadan müdahalelerle 18 saatte kontrol altına alınabilen korkunç yangında 7’si ağır 11 işyerinde hasar oluştu.

Hurdacılar sitesi esnaflarından Soner Çinkaya, itfaiye ekiplerinin rüzgarında etkisiyle müdahalede zorlandığı ve yangının ciddi boyutlara ulaşabileceğiyle ilgili ilk görüntüleri kaydederek Ajans Haber’e ulaştırdı. Çinkaya, felakete dönüşebilecek yangın haberinin biran evvel duyurularak müdahale için çok daha fazla itfaiye aracı ve havadan destek gerektiğiyle ilgili çağrıda bulundu. Ajans Haber’in son dakika olarak sosyal medya hesapları ve web sitesinden duyurduğu hurdacılar sitesindeki yangın haberine yetkililerde anında kulak verdi.

111 araç ve 468 personelle müdahale edildi

Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 18 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Toplam 111 araç ve 468 personelle müdahale edilen ve gün boyu Başkent semalarını da karabulutlarla kaplayan yangın felaketiyle ilgili Ankara Valiliği de ölü veya yaralı olmadığıyla ilgili yürekleri ferahlatan açıklamayı yaptı.

Yangında aralarında geri dönüşüm için bulundurulan lastik, kağıt ve plastik malzeme işyerlerinden 7’si ağır 11 dükkan etkilendi.

Yetkililer bölgede hasar tespit çalışmaları başlattı.

5 şüpheli gözaltında

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.