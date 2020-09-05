Hülya Koçyiğit hayatını değiştiren olayı anlattı

Sabah gazetesine konuşan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, kızı Gülşah Alkoçlar'ın meme kanserini yenmesini kutladıkları sırada başına gelenleri anlattı. Kızının kanseri yenmesinin ardından tüm aile kayak yapmak için İsviçre'ye gittiklerini belirten Koçyiğit, şunları söyledi:

‘Canım kızım Gülşah'a meme kanseri teşhisi konduktan sonra hepimiz ailece zor bir süreçten geçmiştik. Verdiğimiz o zorlu sınavın ardından, kanseri atlattıktan sonra hep birlikte bir kayak tatili planı yaptık.

Maksat hep birlikte eğlenmek, o kara günlerin ardından biraz hayatımıza renk katmak, birlikte kaliteli vakit geçirmekti. Tatilde bir gün hafif rampa olan yerden torunlarım Aslışah ve Neslişah kızakla kayıyorlar.

Bir yandan da bana 'Çok zevkli anneanne, ne olur sen de bizimle kay' diye seslenip beni yanlarına davet ediyorlar. Zaten onları izlerken benim de içim gidiyordu, 'Ben de mi kaysam' diye düşünürken bir cesaret gittim kızların yanına. Kızağa oturdum bitişe kadar kaydım...’

Torunlarıyla geçirdiği keyifli anların bir kazayla sonuçlandığını dile getiren Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Bir yandan kayıyorum, bir yandan da gülmekten karnıma kramplar giriyor. Tabii ilki çok güzel geçince çocuklar gibi ben de ikinci kez kaymak için tekrar başlangıç noktasına çıktım; gülme krizim de devam ediyor hâlâ ama bu keyfim pistin sonundaki kaya kütlesine çarpmamla son buldu...

Kendimi durduramadığım için yukarıdan aşağıya indiğim o hızla ani bir çarpma yaşadım. Gözlerimi açtığımda herkes başımdaydı, sağlık hizmetlileri gelmişti’

Usta oyuncu, tatilinin son günlerine doğru şiddetli ağrı çektiğini belirterek ‘Hayatın mucizesi’ diyerek kanser olduğunu öğrendiğini açıkladı. Koçyiğit, yaşadığı şoku şöyle anlattı: ‘Tatilin sonlarına doğruydu ve sırtımdaki ağrı kesinlikle geçmek bilmiyordu. Döndükten sonra hemen doktora gittim ve gerekli çekimler yapıldı.

Omurga kemiğim kırılmıştı ancak şüpheli bir yer daha gözüküyordu MR'da ve şüphe kansere işaret ediyordu. Apar topar o sonuçlarla ilgili doktora gittiğimizde omurga kırığının mesele bile olamayacak kadar küçük kaldığını öğrendik kanserin yanında.

İşte 'Her şerde bir hayır vardır' dedikleri bu olsa gerek... Akciğer kanseri olduğumu bu vesileyle öğrenmiş oldum’