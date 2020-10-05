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Hulusi Akar: "Ermenistan savaş suçu işliyor"

Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım."

Akar: "Masum sivilleri açıkça hedef alan Ermenistan yöneticileri, başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka yargılanacaktır."

Akar: "Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, paralı askerleri, teröristleri bölgeden çıkarmalı"

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