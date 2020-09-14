Hulusi Akar: "1974'te ne yaptıysak yine aynısını yaparız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etti. Faaliyetler kapsamında, denizden sızma harekatı gerçekleştirildi, belirlenen hedefler deniz topçularının atışları, komandolar ve F-16 tarafından tam isabetle vuruldu.

Bakan Akar: "Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan, aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın"