Hulki Cevizoğlu'nun Halk Tv'deki programına son verildi

Halk Tv'de Hulki Cevizoğlu dönemi sona erdi....

Gazeteci Hulki Ceizoğlu, sosyal medya hesabından Halk Tv'nin yeni yayın döneminde sunuculuğunu yaptığı Ceviz Kabuğu adlı programına yer vermeme kararı aldığını duyurdu.

ABDULLAH GÜL ELEŞTİRİSİ

Halk TV'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve İngiltere'ye ilişkin eleştirilerinden rahatsız olmuş olabileceğini ifade eden Cevizoğlu, "İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım" dedi.

SICAK GELİŞME:

Halk Tv, Ceviz Kabuğu'na yeni yayın döneminde yer vermedi.



Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu.



İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım. — Dr. Hulki Cevizoğlu (@mhulkicevizoglu) September 2, 2020

Hulki Cevizoğlu, yaptığı paylaşımda "Sıcak gelişme" diyerek Halk TV'nin kararını şöyle uyurdu:

"Halk Tv, Ceviz Kabuğu'na yeni yayın döneminde yer vermedi. Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu. İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım."

HALK TV'YE PARAVAN PATRON

Sabah'tan Dilek Güngör "CHP'nin kanalı Halk TV'ye paravan patron" başlıklı yazısında Halk TV'nin yeni patronunu böyle anlatmıştı.

Halk TV’nin yeni patronu Cafer Mahiroğlu’nun adının satışla ilgili resmi hiçbir kayıtta geçmediği ortaya çıktı. Televizyonun sahibi Mahiroğlu’nun eniştesi Süleyman Özen görünüyor. Yönetiminde ise baldızı var. MASAK, İngiltere’deki şirketleri borç batağında olan Mahiroğlu’nun Londra’daki FETÖ sermayesiyle bağını araştırıyor.

CHP'nin eski kanalı Halk TV'nin hülleli satışının perde arkasını SABAH açıklıyor. Daha önce Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'a ait iken satılan Halk TV'nin, yeni patronu Cafer Mahiroğlu'nun adının satışla ilgili resmi hiçbir kayıtta geçmediği ortaya çıktı.

İngiltere'de yaşayan işadamı Mahiroğlu, neredeyse bütün akrabalarını yerleştirdiği şirket yönetimine kendisini dâhil etmedi. Daha önce Özdemir olan soyadını İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Eylül 1989 tarihli ve 1989/315-E sayılı kararıyla Mahiroğlu olarak değiştiren Halk TV'nin paravan patronu, televizyonun yönetimini ikinci evliliğinden sonraki akrabalarına emanet etti.

ENİŞTE BAŞKAN, BALDIZ VEKİL

Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki kayıtlara göre, Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi'nin tek sahibi Süleyman Özen görünüyor. Mahiroğlu'nun eniştesi olan Süleyman Özen, Halk TV'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

Hollanda'da Spijkenisse'de yaşayan Özen, Dordrecht şehrinde 2005'ten beri bir kafe işletiyor. Mahiroğlu'nun ikinci eşinden (Safiye Küçük) baldızı Armağan Küçük ise Halk TV'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Televizyonun Yönetim Kurulu Üyesi ise Mahiroğlu'nun ikinci eşinin teyzesinin kızı olan Mediha Burumoğlu.

Halk TV'yi, 3.5 milyon TL olduğu iddia edilen bütün borçlarını üstlenerek, çanta dolusu 2 milyon dolar nakit parayla aldığı söylenen Cafer Mahiroğlu'nun İngiltere'deki şirketleri ise her nasılsa batık durumda.

BORÇ BATAĞINDA

Londra'da Bolmassgreen bölgesinde oturan Mahiroğlu, sahibi olduğu Select mağazalar zincirinin 18 şubesini kapattı. 50 şubenin daha kapanacağı belirtiliyor. Cafer Mahiroğlu'nun İngiltere Ticaret Odası kayıtlarına göre sahibi olduğu üç şirket var.

KAYYUM SÜRECİNE GİTTİ

İngiltere'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Genus UK Limited'in üzerinde altı ipotek bulunuyor. Şirketin, başta HSBC olmak üzere birçok bankaya ve firmaya borcu var. Hatta 2018'de ekonomik zorluk yaşadığı için şirket İngiliz hukukunda Company Voluntary Arrangement (CVA) olarak bilinen kayyum sürecine gitti.

CVA sürecinde şirketi ayakta tutmak için yönetim kayyuma devredildi. Mahiroğlu, 2019'da kayyum sürecinden çıksa da mağaza kapatmaya devam etti. İngiltere'de kurulu olan, diğer tekstil şirketi Rocaf Limited de borç batağında. Mahiroğlu, geçtiğimiz yıl Musevi asıllı Elias Solomou ile yarı yarıya ortaklıkla Caferelia Limited'i kurdu. Bu şirket üzerinden de emlak işleri yapmaya başladı.

MARKAFONİ'Yİ DE KAPATTI

Mahiroğlu 2017'de Türkiye'de e-ticaret sitesi Markafoni'yi aldı. O dönemde siteyi 15 milyon dolara Güney Afrikalı Naspers isimli şirketten devraldığı söylendi. Hatta siteye 15 milyon dolar da yatırım yapacağını belirtti. Ancak aradan iki yıl geçmeden Mahiroğlu, siteyi kapattı.

MASAK FETÖ İZİ ARAŞTIRIYOR

İngiltere'de şirketleri zora giren Mahiroğlu'nun Halk TV'yi nasıl aldığı merak konusu… Mali Suçları Araştırma Kurulu da (MASAK) Halk TV'nin batık paravan patronu Mahiroğlu'nun para kaynaklarını mercek altına aldı. MASAK, Mahiroğlu'na Londra'daki FETÖ sermayesinin gizlice destek verip vermediğini araştırıyor. Daha önce Mahiroğlu'nu, FETÖ firarisi Akın İpek'in desteklediği iddiaları gündeme gelmişti.