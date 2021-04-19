Hulki Cevizoğlu: Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm

CHP yakınlığıyla bilinen gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk’te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında, Kanal İstanbul projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cevizoğlu, İstanbul’a yapılması planlanan Kanal İstanbul’un önemini “Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm” sözleri ile dile getirdi.

"KANAL İSTANBUL'A EVET DİYEN BİR ATATÜRKÇÜYÜM"

Kızanlar olacaktır diyerek sözlerine başlayan Cevizoğlu, “Atatürkçü geçinen partiler de Kanal İstanbul üzerinden sahte söylemlerle rant peşinde koşmayacaktır” dedi.

"ATATÜRK'Ü ARKASINA ALARAK SİYASET YAPANLAR ORTADAN KALKSIN"

Cevizoğlu, “Arkalarına Atatürk’ü alarak siyaset yapan muhalefetin artık ortadan kalkması gerekir” ifadelerini de kullandı.

"SAÇMA ARGÜMANLAR ÖNE SÜRÜLÜYOR"

"Kanal İstanbul’a neden hayır dediğimizi sakin bir şekilde tartışabilirsek, ne kadar saçma argümanlar öne sürüldüğünü fark edeceğiz" sözleriyle açıklamasına devam eden Cevizoğlu, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"BU BOĞAZLAR BİZE AİTSE, NEDEN PARASIZ YAPIYORUZ"

“Neymiş Montrö’ye engelmiş, engel mengel değil, dünyadaki kanalları izleyelim sevgili Atatürkçüler, Süveyş Kanalı’na bakalım, bu kanal Osmanlılar tarafından yapılmış Mısır idare ediyor. Mısır bu kanala hükmediyor, dünyanın parasını kazanıyor. Türkiye tek kuruş para almıyor. Bu ayıp ve skandaldır. Savaş gemileri, tankerler, yabancı gemiler geçecek, biz para almayacağız. Eğer bu boğazlar bize aitse, neden parasız yapıyoruz.”