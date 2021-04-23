Hulki Cevizoğlu: '128 milyar dolar' propagandası dışarıda hazırlanıp CHP'ye servis edildi

Birilerine peşkeş çekildiği, hatta yurt dışına aktarıldığı bile söylenen '128 Milyar nerede' yalanının altından yurt dışı bağlantıları çıktı.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu CNN Türk'te Gece Görüşü programında bu propagandanın Türkiye'nin gündemine bir anda nasıl düştüğüne ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"KAYNAĞI YURT DIŞINDA OLAN BİR İŞ ADAMI"

Cevizoğlu, "Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Eskiden Türkiye’de bankaları olan birisi. AK Parti’ye daha önce yaklaşmak istedi ama sonuç alamdı. Türkiye’de bir ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP’nin önüne geliyor." ifadelerini kullandı.