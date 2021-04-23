Hulki Cevizoğlu: '128 milyar dolar' propagandası dışarıda hazırlanıp CHP'ye servis edildi
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP'nin '128 Milyar nerede' yalan propagandasının kaynağının yurt dışında olan Türk bir iş adamı olduğunu söyledi.
Birilerine peşkeş çekildiği, hatta yurt dışına aktarıldığı bile söylenen '128 Milyar nerede' yalanının altından yurt dışı bağlantıları çıktı.
Gazeteci Hulki Cevizoğlu CNN Türk'te Gece Görüşü programında bu propagandanın Türkiye'nin gündemine bir anda nasıl düştüğüne ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.
"KAYNAĞI YURT DIŞINDA OLAN BİR İŞ ADAMI"
Cevizoğlu, "Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Eskiden Türkiye’de bankaları olan birisi. AK Parti’ye daha önce yaklaşmak istedi ama sonuç alamdı. Türkiye’de bir ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP’nin önüne geliyor." ifadelerini kullandı.
Hulki Cevizoğlu ezber bozmaya, CHP'lileri çıldırtmaya devam ediyor:— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 22, 2021
"128 milyar dolar yalanı dışarıda yaşayan eskiden bankaları olan bir Türk işadamı tarafından pişirilmiş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun eline tutuşturulmuş bir konu." olduğunu açıkladı. pic.twitter.com/iBypexWm6E
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