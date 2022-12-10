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Hükümlülere yönelik operasyon, 74 kişi yakalandı!

Antalya'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 hükümlü eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde firari hükümlülere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere 53 ekip ve 130 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme", "yağma", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "uyuşturucu ticareti", "tehdit ve hakaret", "çocuğun cinsel istismarı" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 hükümlü gözaltına alındı.

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