Hükümetin kamu işçilerine zam teklifi belli oldu!

Kamuda 700 bin işçiye zam pazarlığı sürmeye devam ederken, işçiler maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merakla araştırmaya başladı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı. Atalay "Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam" açıklamasını yaptı.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Daha önce yüzde 30 zam, 11 bin 500 TL teklif edilmişti

Hükümet tarafı daha önceki teklifini ilk 6 ay için yüzde 30 zam, taban aylık olarak da 11 bin 500 lira olduğunu açıklamıştı.

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret olmuştu.