Yeni Zelanda’da 9 gramlık kuş tüyü rekor fiyata satıldı
Yeni Zelanda'da Auckland’da bulunan Webb Müzayede Evi’nin düzenlediği mezatta sunulan Huia kuşuna ait bir tüy 46 bin 521 dolara alıcı buldu.
Yeni Zelanda’da akıl almaz bir müzayede gerçekleşti.
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Yeni Zelanda'nın eşsiz kuş türlerinden olan Huia kuşunun bir tüyü, rekor bir fiyata satıldı.
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Huia kuşunun 1907 yılında neslinin tükenmiş olduğu ilan edilmişti. Son bilimsel çalışmalar ise artık Huia'ların doğada var olmadığını doğruluyor.
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Kuşun kuyruk bölgesinden kopmuş kahverengi tüye, ışık altında bakıldığındı zaman mavi-yeşil metalik parlaklıklar görülüyor.
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