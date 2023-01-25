Hugo'nun Tolga abisi yıllar sonra ortaya çıktı
90'lı yılların sevilen programı Hugo ile hafızalara kazınan Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı.
90'lı yıllara damgasını vuran Hugo programının sevilen sunucusu Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı
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Hugo'nun "Tolga abisi" Tolga Gariboğlu, uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.
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90'lı yılların unutulmazları arasında yer Hugo'nun sunucusu Tolga Garipoğlu, 2008 yılında ekranlara veda etmişti.
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Yaşamını New York'ta sürdüren Tolga Garipoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı.
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