Hugo Lloris Fransa Milli Takımı'na veda etti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da oynayan Hugo Lloris, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Hugo Lloris, milli takımı bıraktığını açıkladı.

36 yaşındaki file bekçisi, milli formayla geçirdiği 14 yılın ardından vedasını duyurdu. Deneyimli kaleci 2010'dan beri kaptanlığını yaptığı milli takım ile 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi zaferlerini yaşadı.

En çok maça çıkan oyuncu

Fransa adına önemli bir figür haline gelen Hugo Lloris, 2022 Dünya Kupası'nda Lilian Thuram'ı geride bırakarak 145 karşılaşma ile Fransa Milli Takımı'nda en çok maça çıkan isim olmuştu.