Terörist Bayat'ın yakalanmasında TSK hudut birlikleri etkin rol oynadı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının sorumlularından, Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi kategori"de yer alan Ercan Bayat'ın yakalanması için Mehmetçik sabırla hareket etti.

Emniyet güçlerinden "hudut ihlali yapılacağı"na dair bir duyum alınması üzerine 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Yayladağı bölgesindeki önlemlerini artırdı.

Bölgede devriyelerin yanı sıra belirli noktalara pusu atarak gizlenen askerler, söz konusu bölgeyi mini İHA'larla da anbean takip etti.

Denizgören Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yanında iki çocuk ile bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine Mehmetçik hemen harekete geçerek, Bayat'ı kıskıvrak yakaladı.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlusu olan Ercan Bayat Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne, yanındaki çocuklar ise gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

SİLAH RUHSATI DETAYI

Ercan Bayat'ın üzerinden Suriye rejimine ait silah taşıma ruhsatı çıktı.

Silah taşıma ruhsatının Suriye Cumhuriyeti Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı tarafından hazırlanarak hizmet için verildiği tespit edildi.

Ruhsatın üzerinde, kullanılan silahın özellikleri, "gizli" ibaresi, kişisel bir kimlik olduğu, bulunduğunda polis merkezine veya istihbarat şubesine verilmesi gerektiği uyarıları yer alıyor.