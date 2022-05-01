Hudut birlikleri FETÖ ve PKK mensubu 4 kişiyi sınırda yakaladı
Türkiye'den Yunanistan’a ve Irak’tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan’a ve Irak’tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
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