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Hudut birlikleri FETÖ ve PKK mensubu 4 kişiyi sınırda yakaladı

Türkiye'den Yunanistan’a ve Irak’tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan’a ve Irak’tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

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