HÜDA PAR'ın kaç milletvekili çıkardığı belli oldu

Seçime AK Parti listesinden giren HÜDA PAR'ın dört adayından üçü, resmi olmayan verilere göre AK Parti listelerinden TBMM'ye girdi.

HÜDA PAR Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, Genel Sekreter Şehzade Demir Gaziantep'ten ve Diyarbakır İl Başkanı ve GİK üyesi Faruk Dinç Mersin'den AK Parti listelerinden milletvekili seçildi.

Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ise, AK Parti'den Batman ikinci sıra adaylığında gerekli oyu alamayarak TBMM'ye giremedi.