HÜDA-PAR Cumhur İttifakı'na katıldı!
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenlendi. Yapıcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu.
HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, basın toplantısı düzenleyerek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nda
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenlendi. Yapıcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu.
Yapıcıoğlu "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.
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