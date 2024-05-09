Huawei Pura 70 Ultra tam not aldı!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Pura 70 Ultra, dünyanın önde gelen kalite değerlendirme laboratuvarı DXOMARK testinden başarıyla geçti. Genel performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle sektörün en büyük rakiplerini geride bırakan Huawei Pura 70 Ultra, DXOMARK'ta 163 puanla en iyi akıllı telefon kamerasına sahip telefon olarak öne çıktı.

Huawei Pura 70 Ultra, saatte 300 kilometreye kadar yüksek hızlı fotoğraf çekimi sağlayan Ultra Hızlı Anlık Çekim özelliği ile sunuluyor. DXOMARK, incelemesinde kameranın Otomatik Odaklama özelliğini vurguladı ve test edilen tüm koşullarda doğruluğu ve yüksek hızı için övgüde bulunarak kameraya 125 puan verdi. Bu gelişim, Ultra Parlak ana kamera donanımı ve Huawei XD Motion Engine üzerindeki ışık alımındaki artış sayesinde mümkün oldu.

Huawei Pura 70 Ultra, 8,4 mm inceliğindeki cihaz gövdesine bir inç sensör boyutu ve F1,6 geniş diyafram açıklığı sığdırmayı başaran geri çekilebilir yapısıyla Ultra Parlak Pop-Out Camera'yı da barındırıyor. Gelişmiş Döner İletim Sistemi sayesinde kamera, çekim sırasında kendiliğinden uzayarak dahili kamera yapısı içinde daha fazla alan yaratıyor. Bu özellik sayesinde hafif akıllı telefon, en geniş ışık girişine sahip gelişmiş pop-out kamerayı barındırabiliyor. Aynı zamanda, daha iyi gece sahnesi ve dinamik aralık performansı elde ediyor.

Yeni nesil Ultra Parlak Makro Telefoto Kamera ile donatıldı

DXOMARK değerlendirmesinde, kameranın dinamik aralığının çok geniş olduğu ve fotoğraflar HDR ekranda görüntülendiğinde kontrastların "olağanüstü" ve ayrıca renklerin HDR ekranda hoş olduğu belirtildi.

Huawei Pura 70 Ultra, yeni nesil Ultra Parlak Makro Telefoto Kamera ile de donatıldı. Sektörün en büyük F2.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamerası, aydınlık veya karanlık ortamlarda çekilen fotoğrafların sürekli net görünmesini sağlıyor. Kamera ayrıca ister yakından ister uzaktan fotoğraflansın, keskin görüntüler oluşturan yenilikçi uzun mesafeli kaydırmalı zoomu da destekliyor.

DXOMARK, Ultra Parlak makro telefoto fotoğraf makinesinin yakınlaştırma özelliğini 164 puanla değerlendirirken, özellikle makro işleviyle fotoğraf makinesinin makro perspektifini ve keskin görüntülerini övdü. İncelemede ayrıca telefoto zoom kameranın test edilen tüm aralıklarda zoom ile yüksek düzeyde ayrıntı üretebildiği ve düşük ışık koşullarında bile düşük gürültü seviyelerine sahip olduğu vurgulandı.

Huawei XMAGE Awards 2024 için kayıtlar sürüyor

Huawei, yıllardır sürekli inovasyon yoluyla mobil görüntüleme teknolojisinin gelişimini yönlendirdi. Ayrıca, Huawei sürekli olarak fotoğraf yarışmaları, topluluk etkinlikleri ve trend raporları gibi küresel faaliyetlerde bulunarak mobil fotoğrafçılık kültürünün dünya çapında yayılmasını teşvik etti. Şimdi Huawei XMAGE, akıllı fotoğrafçılığı farklı bir noktaya taşıyor.

Bu yıl Huawei, yıllık fotoğraf yarışması Huawei XMAGE Awards 2024'ü resmi olarak başlatmanın yanı sıra Huawei tarihindeki en büyük fotoğraf sergisine olan "Kalpleri Isıtan Bir Dünya-Huawei Fotoğrafçılığının 12 Yılı" teması altında açılan Huawei XMAGE Global Sergisi'ni de tanıttı. Sergide, milyonlarca başvuru arasından seçilen ve Huawei akıllı telefonlar tarafından çekilen yaklaşık 300 fotoğraf sergileniyor.

Bu yılki XMAGE Ödülleri, "Anlar", "Yüzler", "Çok Uzak Çok Yakın" ve "Stil" gibi yeni kategoriler sunuyor. Ayrıca, sanatçıları Huawei'nin amiral gemisi görüntüleme yeteneklerini kullanarak çeşitli ifade biçimlerini ve temaları keşfetmeye teşvik etmek için "Pura Serisinin En İyisi" ve "Mate Serisinin En İyisi" gibi yeni ödüller oluşturuldu.

2017 yılından bu yana, 170'ten fazla ülke ve bölgeden kullanıcılar yarışmaya katılarak bugüne kadar yaklaşık 4 milyon giriş yaptı. Kayıtların açık olduğu Huawei XMAGE Awards 2024 için kayıtlar 15 Eylül'de Pekin saatiyle 24.00'te (GMT+8) sona erecek.